Смертельний коронавірус. Фото: Подробиці

https://racurs.ua/ua/n133181-likar-iz-uhanya-sche-v-grudni-namagavsya-poperedyty-pro-koronavirus-ale-yogo-zmusyly-movchaty.html

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Смертельний коронавірус був зафіксований в Ухані ще в грудні 2019 року. Лікар Лі Веньян написав 30 грудня своїм колегам про те, що до його лікарні в Ухані було доставлено семеро пацієнтів, які заразилися невідомим вірусом після відвідування місцевого рибного ринку.

Веньян вважав, що даний вірус дуже схожий на важкий гострий респіраторний синдром, який став причиною епідемії у 2002−2003 роках, пише CNN.

Веньян радив колегам носити медичні маски, щоб захиститися від вірусу.

У той же день Муніципальна комісія з питань охорони здоров’я Уханя розіслала всім місцевим медичним закладам повідомлення про діагностування пневмонії невідомого типу у відвідувачів місцевого рибного ринку. Комісія заборонила розголошувати цю інформацію без узгодження з владою.

Веньяна викликали 31 січня представники місцевої влади і вимагали від нього пояснень щодо нового вірусу.

Потім до лікаря прийшла поліція і звинуватила його в поширенні паніки та порушенні правопорядку. Поліцейські погрожували Веньяну арештом. Після залякувань з боку правоохоронців, лікар визнав, що нібито порушив закон і дав обіцянку, що не буде поширювати інформацію про вірус.

Веньян повернувся до лікарні і продовжив лікування хворих, які заразилися коронавірусом. У лікаря 10 січня з’явився кашель і піднялася висока температура. Через два дні він був госпіталізований.

Перші тести на коронавірус були негативні. Зараження 2019 nCoV у Веньяна підтвердилося 1 лютого.