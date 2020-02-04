Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Смертельний коронавірус. Фото: Подробиці

Лікар із Уханя ще в грудні намагався попередити про коронавірус, але його змусили мовчати

4 лют 2020, 21:36
999

Смертельний коронавірус був зафіксований в Ухані ще в грудні 2019 року. Лікар Лі Веньян написав 30 грудня своїм колегам про те, що до його лікарні в Ухані було доставлено семеро пацієнтів, які заразилися невідомим вірусом після відвідування місцевого рибного ринку.

Веньян вважав, що даний вірус дуже схожий на важкий гострий респіраторний синдром, який став причиною епідемії у 2002−2003 роках, пише CNN.

Веньян радив колегам носити медичні маски, щоб захиститися від вірусу.

У той же день Муніципальна комісія з питань охорони здоров’я Уханя розіслала всім місцевим медичним закладам повідомлення про діагностування пневмонії невідомого типу у відвідувачів місцевого рибного ринку. Комісія заборонила розголошувати цю інформацію без узгодження з владою.

Веньяна викликали 31 січня представники місцевої влади і вимагали від нього пояснень щодо нового вірусу.

Потім до лікаря прийшла поліція і звинуватила його в поширенні паніки та порушенні правопорядку. Поліцейські погрожували Веньяну арештом. Після залякувань з боку правоохоронців, лікар визнав, що нібито порушив закон і дав обіцянку, що не буде поширювати інформацію про вірус.

Веньян повернувся до лікарні і продовжив лікування хворих, які заразилися коронавірусом. У лікаря 10 січня з’явився кашель і піднялася висока температура. Через два дні він був госпіталізований.

Перші тести на коронавірус були негативні. Зараження 2019 nCoV у Веньяна підтвердилося 1 лютого.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Лікар із Уханя ще в грудні намагався попередити про коронавірус, але його змусили мовчати

Влада Китаю змусила мовчати лікаря з Уханя, який ще в грудні намагався попередити про новий невідомий вірус, яким його пацієнти заразилися на місцевому рибному ринку

Світові новини
21:36

Хуртовини, снігові замети, а згодом — значне похолодання: в Україні готуються до різкого погіршення погоди (ВІДЕО)

В Україні готуються до різкого погіршення погодних умов в найближчі кілька днів. Зокрема, синоптики попереджають про сильні вітри, снігопади та заметілі на дорогах

Погода
17:13
1432