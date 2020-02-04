Патріарха Філарета виключили зі складу Синоду ПЦУ

Патріарх Філарет, фото: Прес-центр Київської Патріархії

https://racurs.ua/ua/n133180-patriarha-filareta-vykluchyly-zi-skladu-synodu-pcu.html

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Почесного патріарха Філарета виключили зі складу Синоду Православної церкви України (ПЦУ).

Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання Синоду під головуванням очільника ПЦУ митрополита Епіфанія, яке відбулося у Конгрегаційній залі Київської православної богословської академії. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Зазначається, що воно було ухвалене, оскільки Філарет, попри письмове запрошення, був відсутній вже на шести засіданнях Синоду поспіль.

Також у Синоді наголосили, що Філарету, як архієрею на спокої, заборонено здійснювати будь-які хіротонії (християнський обряд, під час якого відбувається таїнство поставлення в священнослужителі).

Клірики, іменовані ним у позастатутний спосіб єпископами, не є такими, — наголошує прес-служба ПЦУ.

Зазначається, що Філарет втратив конічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією, проте залишається у складі єпископату ПЦУ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Філарет вирішив відкликати свій підпис під рішенням про ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату, яка увійшла до складу ПЦУ за рішенням Об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року.