Ліквідація Київського патріархату: Філарет відкликає підпис під постановою, фото: Вікіпедія

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Ліквідація Української Православної Церкви Київського Патріархату не підтримується почесним патріархом Філаретом.

Він відкликав підпис під постановою. Про це повідомляє прес-служба УПЦ КП.

Як відомо, колишній голова УПЦ КП підтримав відповідне рішення 15 грудня 2018 року. Філарет погодився, але тепер не вважає свої дії правильними.

На документ посилаються представники українського уряду. Вони відмовляються зареєструвати постанову Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 20 червня 2019 року. На думку священнослужителя, якщо він відмовиться від забов’язань, угода перестане діяти.

Українська православна церква Київського патріархату продовжує наполягати на неправомірності ліквідації. Про це її представниками було оголошено 15 грудня.

Нагадаємо, у червні Синод Православної церкви України (ПЦУ) підпорядкував Епіфанію усі парафії Києва і залишив в церкві Філарета. Останній не прийшов на засідання.