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Ракурс
Ликвидация Киевского патриархата: Филарет отзывает подпись под постановлением, фото: Википедия

Ликвидация Киевского патриархата: Филарет отзывает подпись под постановлением

10 янв 2020, 14:45
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Ликвидация Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата не поддерживается почетным патриархом Филаретом.

Он отозвал подпись под постановлением. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Как известно, бывший глава УПЦ КП поддержал соответствующее решение 15 декабря 2018 года. Филарет согласился, но теперь не считает свои действия правильными.

На документ ссылаются представители украинского правительства. Они отказываются зарегистрировать постановление Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 20 июня 2019 года. По мнению священнослужителя, если он откажется от обязательств, соглашение перестанет действовать.

Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает настаивать на неправомерности ликвидации. Об этом ее представителями было объявлено 15 декабря.

Напомним, в июне Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) подчинил Епифанию все прихода Киева и оставил в церкви Филарета. Последний не пришел на заседание.

Источник: Ракурс


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