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Зображення Chusquea oxyphylla, фото: Phytokeys

Вчені помилилися: найдавніший викопний «бамбук» насправді виявився хвойним деревом (ФОТО)

4 лют 2020, 20:44
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Викопна гілка рослини Chusquea oxyphylla віком 52 млн років (ранній еоцен), знайдена в Патагонії (Південна Америка) в 1941 році, яка досі в науковій літературі часто згадується як найстаріший викопний бамбук і основний викопний доказ походження бамбука з колишнього суперконтинета Гондвана, насправді належала хвойному дереву.

Такого висновку дійшли учені з Пенсильванського державного університету, повідомляє видання Phytokeys.

Під час нещодавнього дослідження цієї викопної гілки було виявлено, що на ній відсутні будь-які типові ознаки бамбука, такі як вузли, оболонки, лігули чи псевдопетіоли.

Місця, які можуть нагадувати будь-які бамбукові елементи, складаються тільки зі зламаних точок початку найнижчих частин листка, що розходиться від гілочки. Низхідні, сильно затиснені листки зовсім не схожі на характерне псевдопетіольне листя бамбука, — наголошують дослідники.

На думку вчених, насправді цей «бамбук» схожий з нещодавно описаними копалинами хвойного роду Retrophyllum, знайденого на півдні Аргентини у провінції Чубут. Він точно співпадає з формою листя викопної рослини Retrophyllum spiralifolium, котру було описано на основі великого обсягу даних — набору з 82 екземплярів, серед яких були й ті, що відносилися до ранньосереднього еоцену.

Таким чином, на думку вчених, постає питання щодо обрання для Chusquea oxyphylla, яке тепер точно не є бамбуком, більш підходящої назви.

Зберігаючи пріорітет старої назви, вони пропонують назвати цей «екс-бамбук» Retrophyllum oxyphyllum — поєднавши назви Chusquea oxyphylla та Retrophyllum spiralifolium.

До складу Гондвани входили сучасні Африка, Південна Америка, Австралія, Антарктида, Мадагаскар, Індостан та Нова Зеландія. Її руйнування розпочалося на початку юрського періоду (близько 184 млн років тому).

Chusquea oxyphylla, фото: Peter Wilf

Нагадаємо, у США нещодавно знайшли сліди дерев віком 368 млн років.


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