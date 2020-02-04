Изображение Chusquea oxyphylla, фото: Phytokeys

https://racurs.ua/n133179-uchenye-oshiblis-drevneyshiy-iskopaemyy-bambuk-na-samom-dele-okazalsya-hvoynym-derevom-foto.html

Ракурс

Ископаемая ветвь растения Chusquea oxyphylla возрастом 52 млн лет (ранний эоцен), найденная в Патагонии (Южная Америка) в 1941 году, которая до сих пор в научной литературе часто упоминается как самый старый ископаемый бамбук и основное ископаемое доказательство происхождения бамбука из бывшего суперконтинета Гондвана, на самом деле принадлежала хвойному дереву.

К такому выводу пришли ученые из Пенсильванского государственного университета, сообщает издание Phytokeys.

Во время недавнего исследования этой ископаемой ветви было обнаружено, что на ней отсутствуют какие-либо типичные признаки бамбука, такие как узлы, оболочки, лигулы или псевдопетиолы.

Места, которые могут напоминать любые бамбуковые элементы, состоят только из сломанных точек начала низких частей листа, расходящегося от веточки. Нисходящие, сильно зажатые листья совсем не похожи на характерное псевдопетиольные листья бамбука, — подчеркивают исследователи.

По мнению ученых, на самом деле этот «бамбук» схож с недавно описанными ископаемыми хвойного рода Retrophyllum, найденного на юге Аргентины в провинции Чубут. Он точно совпадает с формой листьев ископаемого растения Retrophyllum spiralifolium, которое было описано на основе большого объема данных — набора из 82 экземпляров, среди которых были и те, что относились к раннесреднему эоцену.

Таким образом, по мнению ученых, возникает вопрос об избрании для Chusquea oxyphylla, которое теперь точно не является бамбуком, более подходящего названия.

Сохраняя приоритет старого названия, они предлагают назвать этот «экс-бамбук» Retrophyllum oxyphyllum — соединив названия Chusquea oxyphylla и Retrophyllum spiralifolium.

В состав Гондваны входили современные Африка, Южная Америка, Австралия, Антарктида, Мадагаскар, Индостан и Новая Зеландия. Ее разрушение началось в начале юрского периода (около 184 млн лет назад).

Напомним, в США недавно нашли следы деревьев возрастом 368 млн лет.