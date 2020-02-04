Киану Ривз в украинском учебнике: автор рассказал историю появления мема

Игорь Щупак. Фото: U-Jew

https://racurs.ua/n133178-kianu-rivz-v-ukrainskom-uchebnike-po-istorii-avtor-rasskazal-istoriu-poyavleniya-mema.html

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Киану Ривз в украинском учебнике по истории для 10 класса для всех стал неожиданностью, кроме автора книги. Игорь Щупак, который является директором музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине», Украинского института изучения Холокоста «Ткума», кандидатом исторических наук и заслуженным работником образования Украины, а также автором упомянутого учебника рассказал историю о том, как американский актер попал на иллюстрацию «Работники на строительстве небоскреба в Нью-Йорке: обеденный перерыв».

Своеобразной «историей в истории» Щупак поделился в своем Facebook.

Когда дизайнер учебника показал Щупаку данную иллюстрацию, то он сначала не заметил сидящего на краю компании рабочих Ривза, но когда все же рассмотрел кинозвезду, то предложил его оставить.

Щупаку вспомнилась история о портрете Октавиана Августа в одном из учебников в конце 90-х годов прошлого века. Портрет был подписан как «Юлий Цезарь». За долгие годы пользованием учебником никто из учеников не заметил данной ошибки.

Поэтому Щупак решил проверить внимательность нынешних учеников. Для того, чтобы мем Ривза увидели, понадобилось целых два года. Первым сообщил Щупаку о Ривзе в учебнике по истории ученик 10 класса в конце 2019 года.

Щупак надеется, что благодаря данному мему ученики будут более внимательно изучать учебники.