ГБР разоблачило на взятке начальника одного из управлений секретариата Кабмина, фото: ГБР

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Государственное бюро расследований (ГБР) на взятке на сумму 2,5 млн грн разоблачило начальника одного из управлений секретариата Кабмина.

Эти средства он с привлечением посредника требовал от представителя одного из субъектов предпринимательской деятельности за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику, сообщает пресс-служба ГБР.

При получении «отката» на сумму 2 млн грн чиновника задержали сотрудники ГБР.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса) законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, Верховный суд вернул бывшему руководителю ГБР Роману Трубе иск к президенту Украины по поводу его увольнения. Труба просил суд признать соответствующий указ Владимира Зеленского противоправным.