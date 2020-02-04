ДБР викрило на хабарі начальника одного із управлінь секретаріату Кабміну, фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань (ДБР) на хабарі на суму 2,5 млн грн викрило начальника одного із управлінь секретаріату Кабміну.

Ці кошти він із залученням посередника вимагав від представника одного з суб'єктів підприємницької діяльності за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника, повідомляє прес-служба ДБР.

Під час одержання «відкату» на суму 2 млн грн чиновника затримали співробітники ДБР.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу) законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Верховний суд повернув колишньому очільникові ДБР Роману Трубі позов до президента України з приводу його звільнення. Труба просив суд визнати відповідний указ Володимира Зеленського протиправним.