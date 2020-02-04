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ДБР викрило на хабарі начальника одного із управлінь секретаріату Кабміну, фото: ДБР

Боротьба з корупцією: посадовця секретаріату Кабміну викрили на хабарі у 2,5 млн грн (ФОТО)

4 лют 2020, 20:20
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Державне бюро розслідувань (ДБР) на хабарі на суму 2,5 млн грн викрило начальника одного із управлінь секретаріату Кабміну.

Ці кошти він із залученням посередника вимагав від представника одного з суб'єктів підприємницької діяльності за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника, повідомляє прес-служба ДБР.

Під час одержання «відкату» на суму 2 млн грн чиновника затримали співробітники ДБР.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу) законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

ДБР викрило на хабарі начальника одного із управлінь секретаріату Кабміну, фото: ДБР

ДБР викрило на хабарі начальника одного із управлінь секретаріату Кабміну, фото: ДБР

ДБР викрило на хабарі начальника одного із управлінь секретаріату Кабміну, фото: ДБР

ДБР викрило на хабарі начальника одного із управлінь секретаріату Кабміну, фото: ДБР

Нагадаємо, Верховний суд повернув колишньому очільникові ДБР Роману Трубі позов до президента України з приводу його звільнення. Труба просив суд визнати відповідний указ Володимира Зеленського протиправним.

Джерело: Ракурс


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999

Боротьба з корупцією: посадовця секретаріату Кабміну викрили на хабарі у 2,5 млн грн (ФОТО)

ДБР затримало начальника одного із управлінь секретаріату Кабміну під час одержання неправомірної вигоди, яку він вимагав від представника суб'єкта підприємницької діяльності

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