Давид Арахамия, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n133176-sokraschenie-kolichestva-deputatov-pered-frakciey-otchitautsya-slugi-naroda-kotorye.html

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Депутаты из «Слуги народа», которые не поддержали сегодня в первом чтении законопроект о сокращении количества народных избранников до 300, отчитаются перед фракцией.

Об этом сегодня в кулуарах парламента заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщают УНН.

Они будут говорить причины, чтобы мы их лучше понимали, — отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что принятие этого законопроекта потребует не менее 300 голосов, которых не удастся набрать, даже если за это полностью проголосуют «Слуга народа» и вторая по величине фракция — «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Нужна еще одна партия какая-то, или это будет «За будущее», или «Довира» или «Голос». Будем общаться и проводить консультации, — отметил лидер «Слуги народа».

Во время сегодняшнего голосования за соответствующий законопроект в первом чтении его поддержали 197 депутатов из «Слуги народа». В то же время 17 членов этой фракции воздержались, еще 14 — не голосовали. Отсутствовать на заседании 16 «слуг народа».

Напомним, всего за этот законопроект проголосовали 236 народных избранников.