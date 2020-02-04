Давид Арахамія, фото: Офіс преидента

https://racurs.ua/ua/n133176-skorochennya-kilkosti-deputativ-pered-frakciieu-vidzvituut-slugy-narodu-yaki-ne-pidtrymaly.html

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Депутати зі «Слуги народу», які не підтримали сьогодні в першому читанні законопроект про скорочення кількості народних обранців до 300, відзвітують перед фракцією.

Про це сьогодні в кулуарах парламенту заявив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляють УНН.

Вони будуть казати причини, щоб ми їх краще розуміли, — зазначив Арахамія.

Він наголосив, що ухвалення цього законопроекту потребуватиме щонайменше 300 голосів, яких не вдасться набрати, навіть якщо за це повністю проголосують «Слуга народу» та друга за розміром фракція — «Опозиційна платформа — За життя».

Треба ще одна партія якась, чи це буде «За майбутнє", чи «Довіра» чи «Голос». Будемо спілкуватися і проводити консультації, — зауважив лідер «Слуги народу».

Під час сьогоднішнього голосування за відповідний законопроект у першому читанні його підтримали 197 депутатів зі «Слуги народу». Водночас 17 членів цієї фракції утрималися, ще 14 — не голосували. Відсутніми на засіданні були 16 «слуг народу».

Нагадаємо, всього за цей законопроект проголосували 236 народних обранців.