Зміни у Конституцію: Рада зробила крок для зменшення кількості нардепів до 300, фото — НВ

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Верховна Рада 4 лютого розглянула в першому читанні зміни до Конституції щодо зменшення кількісного складу парламенту та встановлення пропорційної виборчої системи для обрання народних депутатів.

Постанову № 1017/П1 про подальший розгляд проекту закону № 1014 щодо внесення змін до ст. 76 та 77 Конституції України (про зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) знайшла підтримку в залі 236 нардепів.

Цей закон був одним із перших, які наприкінці серпня 2019 року під час найпершого засідання Ради дев’ятого скликання вніс до парламенту президент Володимир Зеленський і визначив його як невідкладний. Рада у вересні спрямувала законопроект до Конституційного суду й у грудні КСУ надав висновок щодо скорочення кількості нардепів.

Ініціативу Зеленського судді із застереженням визнали такою, що в цілому відповідає ст. 157 та ст. 158 Конституції.

Передбачається, що кількість народних депутатів повинні зменшити із 450 до 300 осіб. Ця зміна фіксується у ст. 76 та 77 Конституції. Крім того, у змінах до Основного Закону йдеться про закріплення додаткових умов реалізації права бути обраним народним депутатом (запровадження такого виборчого цензу, як володіння державною мовою) та закріплення пропорційної виборчої системи.

Нагадаємо, що ст. 158 Основного Закону встановлює, що законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верховною Радою і не був ухвалений, може бути поданий до парламенту не раніше, аніж через рік із дня ухвалення рішення щодо цього законопроекту. Верховна Рада впродовж строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті ж положення Конституції.