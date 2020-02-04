Изменения в Конституцию: Рада сделала шаг к сокращению количества нардепов до 300, фото — НВ

https://racurs.ua/n133136-rada-predvaritelno-umenshila-kolichestvo-nardepov-do-300-i-ustanovila-proporcionalnuu-izbiratelnuu.html

Ракурс

Верховная Рада 4 февраля рассмотрела в первом чтении изменения в Конституцию относительно уменьшения состава парламента и установления пропорциональной избирательной системы для выборов в парламент.

Проект закона № 1014 о внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) нашел поддержку в зале 236 нардепов. Именно столько депутатов проголосовали за постановление № 1017/П1 о сокращении количества нардепов и пропорциональной системе.

Этот закон был одним из первых, которые в конце августа 2019 года во время первого заседания Рады девятого созыва, внес в парламент президент Владимир Зеленский и определил его как неотложный. Рада в сентябре направила законопроект в Конституционный суд. В декабре КСУ дал свое заключение.

Инициативу Зеленского судьи с оговоркой признали такой, что в целом соответствуют ст. 157 и ст. 158 Конституции.

Предполагается, что количество народных депутатов должны уменьшить с 450 до 300 человек. Это изменение фиксируется в ст. 76 и 77 Конституции. Кроме того, в изменениях в Основной Закон говорится о закреплении дополнительных условий реализации права быть избранным народным депутатом (введение такого избирательного ценза, как владение государственным языком) и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Напомним, что ст. 158 Основного закона устанавливает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Верховной Радой и не был принят, может быть подан в парламент не раньше, чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. Верховная Рада на протяжении срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.