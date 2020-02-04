Назначение Бабикова: коллега заместителя председателя ГБР обнародовал документ о его лжи, фото — "Цензор"

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Коллега-адвокат Александра Бабикова по делу Виктора Януковича обнародовал документ, свидетельствующий, что заместитель председателя Госбюро расследований обманывал, когда утверждал, что не был причастен к защите президента-беглеца.

Защитник Януковича Александр Сердюк еще в июле 2019 года в Фейсбук разместил документ авторства Бабикова, в котором тот требовал наказать следователей по делам Майдана. Во время пресс-конференции в ГБР 28 января Бабиков на вопрос журналиста издания «Тиждень» отрицал, что обращался с требованиями начать уголовные производства против следователей Майдана, когда работал в адвокатском объединении, которое защищало в судах интересы Януковича.

Из документов, которые в июле прошлого года выложил в сеть Сердюк, следует, что ГБР в 2019 году начало уголовное производство против следователей ГПУ по делам Майдана по заявлению Бабикова. Адвокаты Януковича требовали расследования в отношении прокуроров, поскольку те якобы препятствовали сбору доказательств по фактам покушений на экс-президента и работников Государственной службы охраны в 2014 году.

Сердюк опубликовал копии ответа Генпрокуратуры, в «шапке» которого указано именно фамилия Бабикова. Жалобу на действия прокурора Сергея Атаманчука из Управления спецрасследований ГПУ тот подавал 21 мая 2019 года. Атаманчук якобы с опозданием внес информацию об уголовном производстве относительно покушения на жизнь Януковича в Единый реестр досудебных расследований.

Бабиков в январе неоднократно отрицал, что был адвокатом Януковича. Он объяснял, что выполнял «техническую работу» в адвокатском объединении. В суды Бабиков ходил, поскольку ему якобы был нужен опыт.

В СМИ тем временем появился ордер, который в 2017 году получил Бабиков, чтобы представлять интересы Януковича в судах и правоохранительных органах.

Напомним, что 20 января Бабикова назначили первым заместителем председателя ГБР. Руководительница бюро Ирина Венедиктова называла информацию о работе своего первого заместителя на Януковича манипуляцией.