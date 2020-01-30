Бабикова хотят отстранить с ГБР через суд. Коллаж: Depo.ua

https://racurs.ua/n132925-advokat-yanukovicha-v-gbr-otstraneniya-babikova-dobivautsya-cherez-sud.html

Ракурс

Александр Бабиков, новый первый заместитель председателя Государственного бюро расследований (ГБР), может лишиться своей должности. Его назначение на должность замглавы ГБР обжаловали в Окружном административном суде Киева.

Также обжаловано назначение Александра Соколова на должность заместителя главы ГБР. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец, имя которого не указывается, просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии, которая 10 января признала Бабикова и Соколова победителями конкурса на должности заместителей директора Госбюро расследований. Также лицо, подавшее иск, хочет самостоятельно участвовать в этом конкурсе.

Суд открыл уголовное производство по данному иску, но будет его рассматривать по упрощенной процедуре. Это означает, что стороны не будут вызывать в суд и судебное заседание также не будет проводиться.

Как известно, 20 января Бабикова назначили на должность первого заместителя директора Государственного бюро расследований. Ранее он работал в адвокатском объединении Aver Lex, которое защищало экс-президента Виктора Януковича.

Как писал «Ракурс», Бабиков утверждает, что никогда не защищал экс-президента Украины Виктора Януковича.