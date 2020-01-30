Бабікова хочуть усунути з ДБР через суд. Колаж: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n132925-advokat-yanukovycha-v-dbr-usunuty-babikova-namagautsya-cherez-sud.html

Ракурс

Олександр Бабіков, новий перший заступник голови Державного бюро розслідувань (ДБР), може втратити свою посаду. Його призначення на посаду заступника голови ДБР оскаржили в Окружному адміністративному суді Києва.

Також оскаржено призначення Олександра Соколова на посаду заступника голови ДБР. Про це повідомляє прес-служба суду.

Позивач, ім’я якого не вказується, просить суд визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії, яка 10 січня визнала Бабікова та Соколова переможцями конкурсу на посади заступників директора Держбюро розслідувань. Також особа, яка подала позов, хоче самостійно брати участь у цьому конкурсі.

Суд відкрив кримінальне провадження за цим позовом, але буде його розглядати за спрощеною процедурою. Це означає, що сторони не будуть викликати до суду і судове засідання також не проводитиметься.

Як відомо, 20 січня Бабікова призначили на посаду першого заступника директора Державного бюро розслідувань. Раніше він працював в адвокатському об'єднанні Aver Lex, яке захищало екс-президента Віктора Януковича.

Як писав «Ракурс», Бабіков стверджує, що ніколи не захищав екс-президента України Віктора Януковича.