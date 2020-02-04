Призначення Бабікова: колега заступника голови ДБР оприлюднив документ про його брехню, фото — "Цензор"

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Колега-адвокат Олександра Бабікова у справі Віктора Януковича оприлюднив документ, який свідчить, що заступник голови Держбюро розслідувань обманював, коли стверджував, що не був причетним до захисту президента-втікача.

Захисник Януковича Олександр Сердюк ще в липні 2019 року у Фейсбук розмістив документ за авторства Бабікова, у якому той вимагав покарання для слідчих у справах Майдану. Під час прес-конференції у ДБР 28 січня Бабіков на запитання журналіста видання «Тиждень» заперечив, що звертався з вимогами почати кримінальні провадження проти слідчих Майдану, коли працював в адвокатському об'єднанні, яке захищало в судах інтереси Януковича.

Із документів, які в липні торік виклав в мережу Сердюк, йдеться про те, що ДБР у 2019 році почало кримінальне провадження проти слідчих ГПУ у справах Майдану за заявою Бабікова. Адвокати Януковича вимагали розслідування стосовно прокурорів, оскільки вони буцімто перешкоджали збору доказів за фактами замахів на екс-президента та працівників Державної служби охорони у 2014 році.

Сердюк опублікував копії відповіді Генпрокуратури, у «шапці» якої зазначене саме прізвище Бабікова. Скаргу на дії прокурора Сергія Атаманчука з Управління спецрозслідувань ГПУ той подавав 21 травня 2019 року. Атаманчук нібито із запізненням вніс інформацію про кримінальне провадження щодо нібито замаху на життя Януковича до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бабіков у січні неодноразово заперечував, що був адвокатом Януковича. Він пояснював, що виконував «технічну роботу» в адвокатському об'єднанні. У суди Бабіков ходив, оскільки йому буцімто був потрібний досвід.

У ЗМІ тим часом з’явився ордер, яким у 2017 році Бабікова уповноважували на представництво інтересів Януковича в судах та правоохоронних органах.

Нагадаємо, що 20 січня Бабікова призначили першим заступником голови ДБР. Очільниця бюро Ірина Венедіктова називала інформацію про роботу свого першого заступника на Януковича маніпуляцією.