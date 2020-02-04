Украина выиграла у ВОТ апелляцию в деле о запрете экспорта украинских вагонов в РФ

ВТО. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n133175-ukraina-vyigrala-u-vot-apellyaciu-v-dele-o-zaprete-eksporta-ukrainskih-vagonov-v-rf.html

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Украина выиграла апелляцию у Всемирной торговой организации (ВТО) в деле относительно запрета Россией экспорта украинских вагонов и другого железнодорожного оборудования.

О победе Украины сообщил замминистра экономики — торговый представитель Тарас Качка в своем Facebook.

Апелляционным органом ВТО были отклонены все требования России, а апелляционные требования Украины кроме одного были удовлетворены.

Еще в 2015 году Украина подала иск в ВТО с жалобой на действия России, которая ввела ограничения на украинский экспорт железнодорожной продукции. Это привело к тому, что с 2012 года по 2016 год экспорт данных видов продукции сократился более чем в 20 раз.

Украина доказывала, что приостановление действия сертификатов соответствия и непринятие к рассмотрению заявки на проведение сертификации является дискриминацией и неоправданным препятствиям в торговле, а также несоблюдением установленной процедуры оценки соответствия товара.

Группа экспертов подтвердила, что Россия нарушила свои обязательства по непризнанию сертификатов, выданных украинским производителям в других странах Таможенного союза.

Однако, в то же время группа не подтвердила, что со стороны России наблюдалось систематическое ограничения импорта. Свое решение группа аргументировала тем, что с апреля 2014 года по декабрь 2016 года ситуация в Украине в части безопасности была несравнимой с ситуацией в других странах.

Украина с этим решением не согласилась и обжаловала его.

Качка добавил, что данная апелляция доказала, что Украина в состоянии самостоятельно выигрывать дела в международных судах, полагаясь при этом на собственных юристов.

Данное дело рассматривалось без привлечения иностранных юристов, что позволило Украине не только сэкономить бюджетные средства, но и правильно расставить акценты во время слушания дела в суде.