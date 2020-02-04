Народные избранники поддержали за основу законопроект №2258, фото: opensource.com

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2258, который вносит в законодательство изменения по усилению охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбе с «патентным троллингом».

За соответствующее решение проголосовали 350 народных избранников, против — 0. Воздержались четверо депутатов, не голосовали 29. Об этом сообщается на сайте Рады.

Соответствующий законопроект направлен на выполнение обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом относительно имплементации изменений в законодательство в этой сфере.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что пробелы в украинском законодательстве по регулированию охраны прав на промышленные образцы создали условия для распространения в нашей стране так называемого «патентного троллинга».

Явление «патентного троллинга» заключается в регистрации промышленных образцов на известные общественности формы изделий с целью дальнейшего вымогательства уплаты «роялти» за использование этих объектов в коммерческих целях.

Для борьбы с этим явлением законопроект предлагает ввести возможность досудебной отмены свидетельства на промышленные образцы в Апелляционной палате.

Кроме того, предлагается ввести правовую охрану незарегистрированных промышленных образцов, изменить вид охранного документа в этой сфере (с патента на свидетельство) и продлить срок действия прав до 25 лет с действующих 15.

Также предлагается уточнить основания для отказа в регистрации торговых марок и порядок предоставления правовой охраны по международной регистрации и ужесточить санкции за нарушение прав на торговые марки.

Напомним, Верховная Рада сегодня в первом чтении также поддержала внесение изменений в Конституцию относительно сокращения количества народных избранников до 300.