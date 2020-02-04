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Ракурс
Народні обранці підтримали за основу законопроект №2258, фото: opensource.com

Законопроект про боротьбу з «патентним тролінгом» ухвалено за основу

4 лют 2020, 19:14
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Верховна Рада підтримала в першому читанні за основу законопроект № 2258, котрий вносить до законодавства зміни щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з «патентним тролінгом».

За відповідне рішення проголосували 350 народних обранців, проти — 0. Утрималися четверо депутатів, не голосували 29. Про це повідомляється на сайті Ради.

Відповідний законопроект спрямований на виконання зобов’язань України в межах угоди про асоціацію з Євросоюзом щодо імплементації змін до законодавства у цій сфері.

Автори законопроекту у пояснювальній записці зазначають, що прогалини в українському законодавстві щодо регулювання охорони прав на промислові зразки створили умови для поширення в нашій державі так званого «патентного тролінгу».

Явище «патентного тролінгу» полягає в реєстрації промислових зразків на відомі загалу форми виробів з метою подальшого вимагання сплати «роялті» за використання цих об'єктів у комерційних цілях.

Для боротьби з цим явищем законопроект пропонує запровадити можливість досудового скасування свідоцтва на промислові зразки в Апеляційній палаті.

Крім того, пропонується запровадити правову охорону незареєстрованих промислових зразків, змінити вид охоронного документу у цій сфері (з патенту на свідоцтво) та продовжити термін чинності прав до 25 років з чинних 15.

Також пропонується уточнити підстави для відмови у реєстрації торгових марок та порядок надання правової охорони за міжнародною реєстрацією та посилити санкції за порушення прав на торговельні марки.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні в першому читанні також підтримала внесення змін до Конституції щодо скорочення кількості народних обранців до 300.

Джерело: Ракурс


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