Аномальна матерія існує - вчені, фото: pixabay

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Ракурс

Фізики заявили про існування аномальної матерії.

Фазовий перехід водню знаходиться в надрах газових планет-гігантів. Про це повідомляє журнал Nature.

Процес провокує створення металічного водню. Вчені вважали, що водень при достатньому тиску перетворюється у метал. Фахівці не знали, який саме тиск для цього буде потрібно.

Результати нових досліджень показали, що тиск фазового переходу має досягти 425 млрд паскалів. За словами вчених, вдалось удосконалили клітинку з алмазним ковадлом. У ньому два алмази використовуються для стиснення зразка до екстремальних показників.

Під час дослідження досягли тиску у 600 гігапаскалів. Фахівці використовували промінь інфрачервоного світла, який пропустили через пристрій. Французькі вчені встановили що стислі зразки блокували все інфрачервоне і видиме світло. В майбутньому планується повторити експеримент. Експерти намагаються встановити здатність зразка проводити електрику.

Раніше учені вперше зафіксували на фото фундаментальне явище квантової фізики, яке лякало Альберта Ейнштейна. Співробітники Університету Глазго зробили перший в історії знімок квантової заплутаності.