Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Аномальна матерія існує - вчені, фото: pixabay

Аномальна матерія існує - вчені

4 лют 2020, 19:09
999

Фізики заявили про існування аномальної матерії.

Фазовий перехід водню знаходиться в надрах газових планет-гігантів. Про це повідомляє журнал Nature.

Процес провокує створення металічного водню. Вчені вважали, що водень при достатньому тиску перетворюється у метал. Фахівці не знали, який саме тиск для цього буде потрібно.

Результати нових досліджень показали, що тиск фазового переходу має досягти 425 млрд паскалів. За словами вчених, вдалось удосконалили клітинку з алмазним ковадлом. У ньому два алмази використовуються для стиснення зразка до екстремальних показників.

Під час дослідження досягли тиску у 600 гігапаскалів. Фахівці використовували промінь інфрачервоного світла, який пропустили через пристрій. Французькі вчені встановили що стислі зразки блокували все інфрачервоне і видиме світло. В майбутньому планується повторити експеримент. Експерти намагаються встановити здатність зразка проводити електрику.

Раніше учені вперше зафіксували на фото фундаментальне явище квантової фізики, яке лякало Альберта Ейнштейна. Співробітники Університету Глазго зробили перший в історії знімок квантової заплутаності.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Боротьба з корупцією: посадовця секретаріату Кабміну викрили на хабарі у 2,5 млн грн (ФОТО)

ДБР затримало начальника одного із управлінь секретаріату Кабміну під час одержання неправомірної вигоди, яку він вимагав від представника суб'єкта підприємницької діяльності

Новини України
20:20

Україна виграла у СОТ апеляцію у справі про заборону експорту українських вагонів до РФ

Україна виграла апеляцію у Світовій організації торгівлі у справі про заборону експорту українських вагонів і залізничного устаткування до Російської Федерації. Всі апеляційні вимоги України крім однієї були задоволені

Світові новини
19:39

«Покажіть нашим царям лікарню в Ухані»: пасажири рейсу Санья — Київ розповіли про охоплений коронавірусом Китай (ВІДЕО)

У «Бориспіль» прилетів останній борт із китайської Саньї, оскільки авіасполучення з охопленим коронавірусом Китаєм відсьогодні призупиняється. Пасажири рейсу розповіли про ситуацію в цій країні і заходи безпеки

Світові новини
16:35
1432