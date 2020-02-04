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Аномальна матерія існує - вчені, фото: pixabay
Аномальна матерія існує - вченіhttps://racurs.ua/ua/n133173-anomalna-materiya-isnuie-vcheni.htmlРакурс
Фізики заявили про існування аномальної матерії.
Фазовий перехід водню знаходиться в надрах газових планет-гігантів. Про це повідомляє журнал Nature.
Процес провокує створення металічного водню. Вчені вважали, що водень при достатньому тиску перетворюється у метал. Фахівці не знали, який саме тиск для цього буде потрібно.
Результати нових досліджень показали, що тиск фазового переходу має досягти 425 млрд паскалів. За словами вчених, вдалось удосконалили клітинку з алмазним ковадлом. У ньому два алмази використовуються для стиснення зразка до екстремальних показників.
Під час дослідження досягли тиску у 600 гігапаскалів. Фахівці використовували промінь інфрачервоного світла, який пропустили через пристрій. Французькі вчені встановили що стислі зразки блокували все інфрачервоне і видиме світло. В майбутньому планується повторити експеримент. Експерти намагаються встановити здатність зразка проводити електрику.
Раніше учені вперше зафіксували на фото фундаментальне явище квантової фізики, яке лякало Альберта Ейнштейна. Співробітники Університету Глазго зробили перший в історії знімок квантової заплутаності.
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