Аномальная материя существует - ученые, фото: pixabay

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Физики заявили о существовании аномальной материи.

Фазовый переход водорода находится в недрах газовых планет-гигантов. Об этом сообщает журнал Nature.

Процесс провоцирует создание металлического водорода. Ученые считали, что водород при достаточном давлении превращается в металл. Специалисты не знали, какое именно давление для этого потребуется.

Результаты новых исследований показали, что давление фазового перехода должно достичь 425 млрд паскалей. По словам ученых, удалось усовершенствовать ячейку с алмазным наковальней. В ней два алмазы используются для сжатия образца до экстремальных показателей.

Во время исследования достигли давления в 600 гигапаскалей. Специалисты использовали луч инфракрасного света, который пропустили через устройство. Французские ученые установили, что сжатые образцы блокировали все инфракрасное и видимый свет. В будущем планируется повторить эксперимент. Эксперты пытаются установить способность образца проводить электричество.

Ранее ученые впервые зафиксировали на фото фундаментальное явление квантовой физики, которое пугало Альберта Эйнштейна. Сотрудники Университета Глазго сделали первый в истории снимок квантовой запутанности.