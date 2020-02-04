В Сирии убили четырех спецназовцев ФСБ РФ - СМИ, фото: Centcom

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Ракурс

Убийство спецназовцев ФСБ России зафиксировано в Сирии.

Это произошло в пригороде сирийского города Латакия. Российская «Новая газета» со ссылкой на собственные источники сообщила подробности.

Насалений пункт контролируют войска президента Башара Асада. По данным издания, спецназовцы российского ведомства 4 февраля попали в засаду.

О маршруте снайперской группы спецназа России те, кто атаковал, знали. Контуженных офицеров убили выстрелами в упор.

Были застрелены офицеры. Имени погибших — Руслан Гимадиев, Дмитрий Минов, Булат Ахматьянов и Всеволод Трофимов. Они находились в городе из-за подготовки к встрече президентов Турции и Сирии. Сирия попросила Россию обеспечить безопасность этого мероприятия.

В ФСБ подтвердили гибель одного бойца. По данным ведомства, убили Всеволода Трофимова.

Напомним, в январе Россия нанесла несколько авиаударов на северо-западе Сирии во вторник, 21 января. В результате бомбардировок погибли около 40 человек.