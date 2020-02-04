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В Сирии убили четырех спецназовцев ФСБ РФ - СМИ, фото: Centcom
В Сирии убили четырех спецназовцев ФСБ РФ — СМИhttps://racurs.ua/n133172-v-sirii-ubili-chetyreh-specnazovcev-fsb-rf-smi.htmlРакурс
Убийство спецназовцев ФСБ России зафиксировано в Сирии.
Это произошло в пригороде сирийского города Латакия. Российская «Новая газета» со ссылкой на собственные источники сообщила подробности.
Насалений пункт контролируют войска президента Башара Асада. По данным издания, спецназовцы российского ведомства 4 февраля попали в засаду.
О маршруте снайперской группы спецназа России те, кто атаковал, знали. Контуженных офицеров убили выстрелами в упор.
Были застрелены офицеры. Имени погибших — Руслан Гимадиев, Дмитрий Минов, Булат Ахматьянов и Всеволод Трофимов. Они находились в городе из-за подготовки к встрече президентов Турции и Сирии. Сирия попросила Россию обеспечить безопасность этого мероприятия.
В ФСБ подтвердили гибель одного бойца. По данным ведомства, убили Всеволода Трофимова.
Напомним, в январе Россия нанесла несколько авиаударов на северо-западе Сирии во вторник, 21 января. В результате бомбардировок погибли около 40 человек.
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