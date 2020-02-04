У Сирії вбили чотирьох спецназівців ФСБ РФ – ЗМІ, фото: Centcom

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Вбивство спецназівців ФСБ Росії зафіксовано у Сирії.

Це сталось у передмісті сирійського міста Латакія. Російська «Нова газета» із посиланням на власні джерела повідомила подробиці.

Насалений пункт контролюють війська президента Башара Асада. За даними видання, спецпризначенці російського відомства 4 лютого потрапили у засідку.

Про маршрут снайперської групи спецназу Росії ті, хто атакував, знали. Контужених офіцерів вбили пострілами в упор.

Було ліквідовано офіцерів. Імені загиблих — Руслан Гімадієв, Дмитро Мінов, Булат Ахматьянов та Всеволод Трофімов. Вони перебували у місті через підготовку до зустрічі президентів Туреччини та Сирії. Сирія попросила Росію організувати безпеку цього заходу.

У ФСБ підтвердили загибель одного бійця. За даними відомства, вбили Всеволода Трофімова.

Нагадаємо, у січні Росія завдала кілька авіаударів на північному заході Сирії у вівторок, 21 січня. Унаслідок бомбардувань загинули близько 40 осіб.