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Ракурс
Газ для населення: Гончарук особисто пояснив появу двох платіжок, фото — "Известия в Украине"

Гончарук нарешті особисто пояснив появу двох платіжок за газ

4 лют 2020, 18:46
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 4 лютого особисто пояснив появу двох платіжок за газ, які отримали у січні громадяни.

Нагадаємо, що у комунальних платежах, які здійснюють українці, сталися зміни: вони отримують окрему платіжку за газ й окрему за його транспортування.

Гончарук насамперед запевнив, що такий розділ не впливає на сукупну вартість платежу, оскільки плата за транспортування раніше входила до загального тарифу. Прем'єр пояснив, що тариф за транспортування відокремили відповідно до європейських правил ринку і боротьби з монополіями.

У разі потреби громадяни можуть вільно змінювати постачальника, — запевнив Гончарук у своїх соцмережах.

Він нагадав і про деяке здешевлення ціни на газ для побутових споживачів. У грудні ціну для громадян перерахували в 21 області України.

Крім того, у лютому Міністерство соціальної політики автоматично нарахує субсидії та пільги за відокремлену послугу з розподілу природного газу за січень і лютий 2020 року. Громадянам не потрібно додатково звертатися з цього питання.

Керівник уряду пообіцяв, що уряд звернеться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з пропозицією затвердити мінімальну оплату для громадян, які не користуються газом.

Кабмін також запропонує газзбутам надсилати обидві платіжки за газ одночасно, щоб громадянам було зручніше сплачувати за спожиті послуги.

Раніше у Мінсоцполітики розповіли про перерахунок пільг та субсидій за нову послугу доставки природного газу. Перерахунок автоматично проведуть у лютому. Для цього українцям не знадобиться нікуди звертатися додатково.

Джерело: Ракурс


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