Газ для населения: Гончарук лично объяснил появление двух платежек, фото — "Известия в Украине"

https://racurs.ua/n133171-goncharuk-lichno-obyasnil-poyavlenie-dvuh-platejek-za-gaz.html

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Премьер-министр Алексей Гончарук 4 февраля лично объяснил появление двух платежек за газ, которые получили в январе граждане.

Напомним, что в коммунальных платежах, которые осуществляют украинцы, произошли изменения: они получают отдельную платежку за газ и отдельную за его транспортировку.

Гончарук прежде всего заверил, что такой раздел не влияет на совокупную стоимость платежа, поскольку плата за транспортировку раньше входила в общий тариф. Премьер объяснил, что тариф за транспортировку отделили в соответствии с европейскими правилами рынка и борьбы с монополиями.

В случае необходимости граждане могут свободно менять поставщика, — заверил Гончарук в своих соцсетях.

Он напомнил и о некотором удешевлении цены на газ для бытовых потребителей. В декабре цену для граждан перечислили в 21 области Украины.

Кроме того, в феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы за услугу по распределению природного газа в январе и феврале. Гражданам не нужно дополнительно обращаться по этому вопросу.

Глава правительства пообещал, что правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с предложением утвердить минимальную оплату для граждан, не пользующихся газом.

Кабмин также предложит газсбытам присылать обе платежки за газ одновременно, чтобы гражданам было удобнее платить за услуги.

Ранее в Минсоцполитики рассказали о пересчете льгот и субсидий за новую услугу доставки природного газа. Пересчет автоматически проведут в феврале. Для этого украинцам не понадобится никуда обращаться дополнительно.