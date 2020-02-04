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Ракурс
Газ для населения: Гончарук лично объяснил появление двух платежек, фото — "Известия в Украине"

Гончарук лично объяснил появление двух платежек за газ

4 фев 2020, 18:46
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Премьер-министр Алексей Гончарук 4 февраля лично объяснил появление двух платежек за газ, которые получили в январе граждане.

Напомним, что в коммунальных платежах, которые осуществляют украинцы, произошли изменения: они получают отдельную платежку за газ и отдельную за его транспортировку.

Гончарук прежде всего заверил, что такой раздел не влияет на совокупную стоимость платежа, поскольку плата за транспортировку раньше входила в общий тариф. Премьер объяснил, что тариф за транспортировку отделили в соответствии с европейскими правилами рынка и борьбы с монополиями.

В случае необходимости граждане могут свободно менять поставщика, — заверил Гончарук в своих соцсетях.

Он напомнил и о некотором удешевлении цены на газ для бытовых потребителей. В декабре цену для граждан перечислили в 21 области Украины.

Кроме того, в феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы за услугу по распределению природного газа в январе и феврале. Гражданам не нужно дополнительно обращаться по этому вопросу.

Глава правительства пообещал, что правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с предложением утвердить минимальную оплату для граждан, не пользующихся газом.

Кабмин также предложит газсбытам присылать обе платежки за газ одновременно, чтобы гражданам было удобнее платить за услуги.

Ранее в Минсоцполитики рассказали о пересчете льгот и субсидий за новую услугу доставки природного газа. Пересчет автоматически проведут в феврале. Для этого украинцам не понадобится никуда обращаться дополнительно.

Источник: Ракурс


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Гончарук лично объяснил появление двух платежек за газ

Премьер Гончарук наконец-то лично объяснил получение гражданами двух платежек за пользование газом — отдельно за топливо и отдельно за его транспортировку. Гончарук заверил, что такой раздел не влияет на совокупную стоимость платежа

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18:46