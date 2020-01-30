Цены на газ для населения прыгать вверх и вниз: новации правительства и Нафтогаза, фото — РБК

https://racurs.ua/n132934-otpustili-no-zafiksirovali-ceny-na-gaz-dlya-naseleniya-budut-prygat.html

Ракурс

Окончание первого месяца нового года, как и итог 2019 года, стали знаковыми для газового рынка Украины. В конце декабря все следили за тем, как развиваются события вокруг подписания транзитного договора с РФ, сейчас же граждане и чиновники прогнозируют, как повлияют на стоимость топлива для бытовых потребителей и теплокоммунэнерго новации в регулировании рынка.

Подписание договора, удешевление газа в Европе, а также будущее дерегулирование рынка по требованию МВФ — эти факторы должно было учитывать правительство, устанавливая новые правила ценообразования. «Ракурс» проанализировал главные новации правительственного постановления и соответствующих решений «Нафтогаза».

Как теперь будет формироваться цена на газ для населения?

Составляющими конечной цены на газ для населения теперь будут:

среднеарифметическая цена на нидерландском хабе TTF с 1 по 22 число месяца;

разница между ценой газа на TTF и границе Украины плюс расходы на транспортировку газа до границы от хаба NCG (Германия — Австрия — Словакия)

тарифы операторов-транспортеров;

тариф на вход в украинскую газотранспортную систему;

надбавка «Нафтогаза» (фиксированные 1,917% от суммы трех предыдущих составляющих);

тариф на транспортировку газа (зависит от региона);

предельная наценка для газсбытов (фиксированные 2,5%);

налог на добавленную стоимость (20%).

Правительство «отпустил» верхнюю планку цены на газ для населения. Ранее она была фиксированной, а до 1 мая будет «плавающей». Кабмин решил корректировать ее с котировками на европейском рынке газа, в частности, на нидерландском газовом хабе TTF.

Остальные возможные надбавки правительство зафиксировало. То есть, цена на топливо для украинцев теперь почти полностью зависит от рыночных тенденций.

Что насчитали в «Нафтогазе»?

До 1 января «Нафтогаз» продавал гражданам газ по фиксированной цене. Формально это была цена за специальными обязательствами (с июня 2019 года — 7 тыс. 184,8 грн за тыс куб м без НДС и транспортировки).

В январе новая методика выдала такую ​​оптовую стоимость топлива: 4 тыс. 650 грн за тыс. куб м (5 тыс. 580 грн с НДС). Это действительно на 25% меньше, чем в январе 2019 года. Но если добавить наценку и транспортировку, то цена даже несколько выросла (если сравнивать с декабрем 2019 года, то на 8,7%).

«Нафтогаз» предупреждает о колебаниях цены в разные стороны. Это будет зависеть от рынка, спроса и предложения и даже погоды.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель — оптимист. Он утверждает, что в феврале газ подешевеет, потому что на улице теплая зима, Украина накопила достаточное количество топлива в хранилищах и успела подписать с «Газпромом» договор о транзите.

Потребители смогут самостоятельно следить за индексами хаба TTF и самостоятельно рассчитать цену на газ, — считает Оржель.

Что будет после 1 мая?

У правительства и «Нафтогаза» есть несколько месяцев, чтобы придумать сценарий перехода на полностью рыночное формирование цены — так требует МВФ. Правила, которые ввели в конце января, будут действовать до 30 апреля. «Нафтогаз» после 30 апреля должен провести дерегуляцию, а правительство фактически отменить ограничения на надбавки, чтобы усилить конкуренцию. Граждане в таком случае смогут надеяться только на субсидии.

В то же время «Нафтогаз» предложит потребителям новый продукт, который позволит зафиксировать цену на газ в случае ее роста из-за рыночных факторов. Об этом сегодня в эфире «Украины 24» сказал председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. Этот инструмент будет неким «форвардным контрактом»: цена будет фиксироваться, например, до конца марта этого года. Если клиент выберет такой вариант, то, несмотря на колебания рынка, он застрахует себя от колебаний цены.

Для потребителей, которые не выбирают страховую цену газа, будет действовать рыночная модель. На мой взгляд, модель чистого рынка для всех, кто не выбирает вариант страхования и опцию застраховаться по фиксированной цене, — это наиболее уместна модель, которая позволяет потребителю самому делать выбор. Он хочет рисковать или фиксировать? — отметил Коболев.

Гончарук отчитался о дешевых платежках

Снижение цены на газ для бытовых потребителей и теплокоммунэнерго объективно должно было повлиять на цену услуг теплоснабжения. Так и случилось: 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и в Киеве. Об этом 30 января сообщил в соцсетях руководитель Кабмина Алексей Гончарук. Он утверждает, что за декабрь граждане заплатят до 30% меньше, чем за ноябрь.

Цифры в платежках в следующих месяцах отопительного сезона Гончарук намерен снижать вместе с местной властью. Он заверил, что правительство «все необходимые механизмы для этого предоставило».