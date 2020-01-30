Ціни на газ для населення стрибатимуть вгору та вниз: новації уряду та Нафтогазу, фото — РБК

https://racurs.ua/ua/n132934-vidpustyly-ale-zafiksuvaly-ciny-na-gaz-dlya-naselennya-strybatymut-vgoru-ta-vnyz.html

Ракурс

Закінчення першого місяця нового року, як і підсумок 2019 року, стали знаковими для газового ринку України. Наприкінці грудня усі стежили за тим, як розвиваються події навколо підписання транзитного договору із росіянами, нині ж громадяни та урядовці прогнозують, як вплинуть на вартість палива для побутових споживачів та теплокомуненерго новації в регулюванні ринку.

Підписання договору, здешевлення газу в Європі, а також майбутнє дерегулювання ринку на вимогу МВФ — такі чинники мав враховувати уряд, встановлюючи нові правила ціноутворення. «Ракурс» проаналізував головні новації урядової постанови і відповідних рішень «Нафтогазу».

Як тепер буде формуватись ціна на газ для населення?

Складниками кінцевої ціни на газ для населення, будуть:

середньоарифметична ціна на нідерландському хабі TTF з 1 по 22 число місяця;

різниця між ціною газу на TTF та кордоні України плюс витрати на транспортування газу до кордону від хабу NCG (Німеччина — Австрія — Словаччина);

тарифи операторів-транспортерів;

тариф на вхід в українську газотранспортну систему;

надбавка «Нафтогазу» (фіксовані 1,917% від суми трьох попередніх складових);

тариф на транспортування газу (залежить від регіону);

гранична націнка для газзбутів (фіксовані 2,5%);

податок на додану вартість (20%).

Уряд «відпустив» верхню планку ціни на газ для населення. Раніше вона була фіксованою, а до 1 травня буде «плаваючою». Кабмін вирішив коригувати її із котируваннями на європейському ринку газу, зокрема, на нідерландському газовому хабі TTF.

Решту можливих надбавок уряд зафіксував. Тобто, ціна на паливо для українців тепер майже повністю залежить від ринкових тенденцій.

Що нарахували в «Нафтогазі»?

До 1 січня «Нафтогаз» продавав громадянам газ за фіксованою ціною. Формально — це була ціна за спеціальними обов’язками (з червня 2019 року — 7 тис. 184,8 грн за тис куб м без ПДВ і транспортування).

У січні нова методика видала таку оптову вартість палива: 4 тис. 650 грн за тис. куб м (5 тис. 580 грн з ПДВ). Це справді на 25% менше, ніж у січні 2019 року. Але якщо додати націнку і транспортування, то ціна дещо виросла (якщо порівнювати з груднем 2019 року, то на 8,7%).

«Нафтогаз» попереджає про коливання ціни в різний бік. Це залежатиме від ринку, попиту та пропозиції і навіть погоди.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель — оптиміст. Він переконує, що у лютому газ подешевшає, бо надворі тепла зима, Україна накопичила достатню кількість палива у сховищах і встигла підписати з «Газпромом» договір про транзит.

Споживачі зможуть самостійно стежити за індексами хабу TTF та самостійно розрахувати ціну на газ, — вважає Оржель.

Що буде після 1 травня?

В уряду та «Нафтогазу» є декілька місяців, щоб придумати сценарій переходу на повністю ринкове формування ціни — так вимагає МВФ. Правила, які запровадили наприкінці січня, діятимуть до 30 квітня. «Нафтогаз» після 30 квітня мусить провести дерегуляцію, а уряд фактично скасувати обмеження на надбавки, щоб посилити конкуренцію. Громадяни у такому випадку зможуть сподіватися тільки на субсидії.

Водночас «Нафтогаз» запропонує споживачам новий продукт, який дасть змогу зафіксувати ціну на газ на випадок її зростання через ринкові чинники. Про це сьогодні в ефірі «Україна 24» сказав голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Цей інструмент буде таким собі «форвардним контрактом»: ціна буде фіксуватися, наприклад, до кінця березня цього року. Якщо клієнт обере такий варіант, то, незважаючи на коливання ринку, він застрахує його від коливань ціни.

Для споживачів, які не добирають страхову ціну газу, діятиме ринкова модель. На мій погляд, модель чистого ринку для всіх, хто не вибирає варіант страхування й опції застрахуватися за фіксованою ціною, — це найбільш доречна модель, яка дає змогу споживачеві самому робити вибір, що він хоче: ризикувати чи фіксувати, — зазначив Коболєв.

Гончарук відзвітував про дешевші платіжки

Зниження ціни на газ для побутових споживачів і теплокомуненерго об'єктивно мусило вплинути на ціну послуг теплопостачання. Так і сталося: 143 підприємства здійснили перерахунок у 21 області та у Києві. Про це 30 січня повідомив у соцмережах керівник Кабміну Олексій Гончарук. Він переконує, що за грудень громадяни заплатять до 30% менше, ніж за листопад.

Цифри у платіжках у наступних місяцях опалювального сезону Гончарук має намір знижувати разом із місцевою владою. Він запевнив, що уряд «всі необхідні механізми для цього надав».