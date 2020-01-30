Стрельба в Харькове: появилось видео с моментом взрыва гранаты. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n132933-strelba-v-harkove-moment-vzryva-granaty-zasnyali-kamery-nabludeniya-video.html

Ракурс

В Харькове произошла массовая драка со стрельбой между двумя группами людей. Также известно, что во время конфликта была задействована граната. Момент ее взрыва зафиксировали камеры наблюдения.

На видео, опубликованном в сети, видно, что четверо мужчин приехали на белом автомобиле. Они подошли к группе людей, которые ранее были на месте события. Между двумя группами людей вспыхивает массовая драка, после чего возле одного из припаркованных автомобилей срабатывает взрывное устройство.

После этого все участники драки сели в машины и уехали. В Нацполиции сообщили, что во время потасовки была задействована граната, а также пистолеты, вероятно, травматического действия.

Как писал «Ракурс», в Харькове из-за стрельбы и взрыва возле одного из домов на улице Кузнецкий объявлен план «Сирена». По информации правоохранителей, пострадавших в результате инцидента нет.

Сведения об этом инциденте в настоящее время внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.