Стрілянина в Харкові: з'явилося відео з моментом вибуху гранати. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n132933-strilyanyna-u-harkovi-moment-vybuhu-granaty-znyaly-kamery-sposterejennya-video.html

Ракурс

У Харкові сталася масова бійка зі стріляниною між двома групами людей. Також відомо, що під час конфлікту була задіяна граната. Момент її вибуху зняли камери спостереження.

На відео, опублікованому в мережі, видно, що четверо чоловіків приїхали на білому автомобілі. Вони підійшли до групи людей, які раніше були на місці події. Між двома групами людей спалахує масова бійка, після чого біля одного з припаркованих автомобілів спрацьовує вибуховий пристрій.

Після цього всі учасники бійки сіли у машини і поїхали. У Нацполіції повідомили, що під час бійки була задіяна граната, а також пістолети, ймовірно, травматичної дії.

Як писав «Ракурс», у Харкові через стрілянину та вибух біля одного з будинків на вулиці Кузнецькій оголошено план «Сирена». За інформацією правоохоронців, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Відомості про цей інцидент наразі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДП) за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.