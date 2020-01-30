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Стрілянина в Харкові: з'явилося відео з моментом вибуху гранати. Фото: Нацполіція
Стрілянина у Харкові: момент вибуху гранати зняли камери спостереження (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n132933-strilyanyna-u-harkovi-moment-vybuhu-granaty-znyaly-kamery-sposterejennya-video.htmlРакурс
У Харкові сталася масова бійка зі стріляниною між двома групами людей. Також відомо, що під час конфлікту була задіяна граната. Момент її вибуху зняли камери спостереження.
На відео, опублікованому в мережі, видно, що четверо чоловіків приїхали на білому автомобілі. Вони підійшли до групи людей, які раніше були на місці події. Між двома групами людей спалахує масова бійка, після чого біля одного з припаркованих автомобілів спрацьовує вибуховий пристрій.
Після цього всі учасники бійки сіли у машини і поїхали. У Нацполіції повідомили, що під час бійки була задіяна граната, а також пістолети, ймовірно, травматичної дії.
Як писав «Ракурс», у Харкові через стрілянину та вибух біля одного з будинків на вулиці Кузнецькій оголошено план «Сирена». За інформацією правоохоронців, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Відомості про цей інцидент наразі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДП) за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.
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