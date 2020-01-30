Зафіксовано найгарячішу екзопланету нашої галактики – астрофізики, фото: NASA Exoplanet Exploration

https://racurs.ua/ua/n132932-zafiksovano-naygaryachishu-ekzoplanetu-nashoyi-galaktyky-astrofizyky.html

Ракурс

Найгарячіша екзопланета існує у Чумацькому Шляху.

Назва планети — KELT-9 b. Результати дослідження астрофізики опублікували у виданні Astrophysical Journal Letters.

Об'єкт у три рази більший за Юпітер, який вважається найбільшою планетою нашої Сонячної системи. Вона обертається навколо зірки, віддаленої від Землі на 670 світлових років. На її поверхні температура становить майже 4300 градусів Цельсія.

У 2017 році американські фізики вперше дізнались про космічне тіло. Система Kilodegree Extremely Little Telescope (KELT) виявила планету. Науковці вирішили детально її дослідити, використавши дані космічного телескопа NASA Spitzer.

Фахівці проаналізували докази того, що тепла на екзопланеті занадто багато навіть для молекул. Температурні показники дуже високі. Вони не дозволяють залишатися неушкодженими на спекотній поверхні. Молекули водневого газу, за словами астрофізиків, на денному боці розриваються. Це не дозволяє переформуватися у час, коли їх розрізнені атоми не потраплять на темний бік планети.

Автори дослідження також зафіксували на KELT-9 b достатньо стабільний температурний режим. Перепадів температур між її нічною і денною стороною не було. Все ж вчені зробили висновок, що температура у 4300 градусів Цельсія дозволяє назвати екзопланету найгарячішою у нашій галактиці.

Раніше телескоп VISTA показав незвичайне фото Чумацького Шляху. На знімку вчені нарахували 84 млн зірок.