Зафиксирована самая горячая экзопланета нашей галактики - астрофизики, фото: NASA Exoplanet Exploration

https://racurs.ua/n132932-zafiksirovana-samaya-goryachaya-ekzoplaneta-nashey-galaktiki-astrofiziki.html

Ракурс

Самая жаркая экзопланета существует в Млечном Пути.

Название планеты — KELT-9 b. Результаты исследования астрофизики опубликовали в издании Astrophysical Journal Letters.

Объект в три раза больше Юпитера, который считается самой планетой нашей Солнечной системы. Она вращается вокруг звезды, удаленной от Земли на 670 световых лет. На ее поверхности температура составляет около 4300 градусов Цельсия.

В 2017 году американские физики впервые узнали о космическом объекте. Система Kilodegree Extremely Little Telescope (KELT) обнаружила планету. Ученые решили детально ее исследовать, используя данные космического телескопа NASASpitzer.

Специалисты проанализировали доказательства того, что тепла на экзопланете слишком много даже для молекул. Температурные показатели очень высокие. Они не позволяют оставаться невредимыми на поверхности. Молекулы водородного газа, по мнению астрофизиков, на дневной стороне разрываются.

Авторы исследования также зафиксировали на KELT-9 b достаточно стабильный температурный режим. Перепадов температур между ее ночной и дневной стороной не было. Все же ученые пришли к выводу, что температура в 4300 градусов Цельсия позволяет назвать экзопланету горячей в нашей галактике.

Ранее телескоп VISTA показал необычное фото Млечного Пути. На снимке ученые насчитали 84 млн звезд.