Британские ученые рассказали о самоисцелении легких после курения. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n132931-it-s-a-kind-of-magic-britanskie-uchenye-rasskazali-o-samoiscelenii-legkih-posle-kureniya.html

Ракурс

Британские ученые сделали новое открытие. Теперь они заявили, что легкие курильщиков могут самостоятельно лечить канцерогенные мутации, вызванные курением. Это происходит в том случае, если человек избавляется от данной вредной привычки.

Ранее считалось, что мутации, приводящие к раку легких, остаются навсегда. Даже у тех людей, которые бросили курить. Однако теперь ученые обнаружили, что те неповрежденные клетки легких способны восстановить орган. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Так, клетки легких под воздействием табака мутируют и превращаются в канцерогенные. Это происходит еще до возникновения рака. При этом часть клеток остается неповрежденной. Ранее считалось, что измененные клетки не могут восстанавливаться, однако новое исследование показало, что это не так.

Оказалось, что те неповрежденные клетки способны восстановить легкие, если человек бросает курить. Такой эффект наблюдается даже у тех, кто курил на протяжении 40 лет по пачке сигарет в день.

Есть определенное количество клеток, которые каким-то волшебным образом восстанавливают дыхательные пути, — отметил исследователь Института Сенгера Питер Кэмпбелл.

При этом ученые не знают, почему некоторые клетки остаются неповрежденными и избегают мутаций.

Как писал «Ракурс», ранее британские ученые обнаружили «универсальный метод» лечения рака. Они зафиксировали в организме человека Т-клетку, которая позволит медикам «настраивать» иммунную систему человека против раковых клеток.