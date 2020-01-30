Британські вчені розповіли про самозцілення легень після куріння. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n132931-it-s-a-kind-of-magic-brytanski-vcheni-rozpovily-pro-samozcilennya-legen-pislya-kurinnya.html

Ракурс

Британські вчені зробили нове відкриття. Тепер вони заявили, що легені курців можуть самостійно вилікувати канцерогенні мутації, викликані курінням. Це відбувається у тому випадку, якщо людина відмовляється від цієї шкідливої ​​звички.

Раніше вважалося, що мутації, які призводять до раку легенів, залишаються назавжди. Навіть у тих людей, які кинули курити. Проте тепер вчені виявили, що ті неушкоджені клітини легенів здатні відновити орган. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature.

Так, клітини легенів під впливом тютюну мутують і перетворюються на канцерогенні. Це відбувається ще до виникнення раку. Водночас частина клітин залишається неушкодженою. Раніше вважалося, що уражені клітини не можуть відновлюватися, проте нове дослідження показало, що це не так.

Виявилося, що ті неушкоджені клітини здатні відновити легкі, якщо людина кидає курити. Такий ефект спостерігається навіть у тих, хто курив протягом 40 років по пачці сигарет у день.

Є певна кількість клітин, які якимось чарівним чином відновлюють дихальні шляхи, — зазначив дослідник Інституту Сенгера Пітер Кемпбелл.

Водночас вчені не знають, чому деякі клітини залишаються неушкодженими і уникають мутацій.

Як писав «Ракурс», раніше британські вчені виявили «універсальний метод» лікування раку. Вони знайшли в організмі людини Т-клітку, яка дозволить медикам «налаштовувати» імунну систему людини проти ракових клітин.