Льготы и субсидии за доставку газа пересчитают в феврале. Фото: Кабмин

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Субсидии и льготы за новую услугу доставки природного газа будут начислены автоматически. Перерасчет будет произведен в феврале. Для этого украинцам не понадобится никуда обращаться дополнительно.

Перерасчет проведут за январь и февраль 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В министерстве объяснили, что новые платежки с полной стоимостью пришли получателям льгот и субсидий из-за новой системы оплаты. В 2020 году была введена система оплаты за газ, согласно которой граждане должны отдельно платить за топливо и за его доставку.

Ранее перерасчет нельзя было сделать из-за того, что Нацкомиссия утвердила новый тариф только в декабре прошлого года, сообщает ведомство.

Как известно, с 2020 года украинцы будут получать две платежки за газ, одна из них — за его доставку. За доставку нужно будет платить до 20 числа каждого месяца, в противном случае за каждый день просрочки будет начисляться штраф.

Напомним, «слуга народа» Евгений Брагар оскандалился в эфире телеканала «112 Украина», когда посоветовал 66-летней пенсионерке Любови Колючей из села Аджамка Кировоградской области продать собаку, чтобы заплатить за газ. Бабушка в свою очередь порекомендовала Брагарю продать свой мозг и всегда думать, перед тем, как что-либо говорить.