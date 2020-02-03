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Пільги та субсидії за доставку газу перерахують у лютому. Фото: Кабмін

Плата за доставку газу: в Мінсоцполітики розповіли про перерахунок пільг та субсидій

3 лют 2020, 14:14
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Субсидії та пільги за нову послугу доставки природного газу будуть нараховані автоматично. Перерахунок буде проведений у лютому. Для цього українцям не знадобиться нікуди звертатися додатково.

Перерахунок проведуть за січень і лютий 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

У міністерстві пояснили, що нові платіжки з повною вартістю прийшли одержувачам пільг і субсидій через нову системи оплати. У 2020 році була введена система оплати за газ, згідно з якою громадяни повинні окремо платити за паливо і за його доставку.

Раніше перерахунок не можна було зробити через те, що Нацкомісія затвердила новий тариф тільки у грудні минулого року, повідомляє відомство.

Як відомо, з 2020 року українці отримуватимуть дві платіжки за газ, одна з них — за його доставку. За доставку газу потрібно буде платити до 20 числа кожного місяця. Якщо ж сплати не буде, за кожен день прострочення нараховуватимуть штраф.

Нагадаємо, «слуга народу» Євген Брагар оскандалився в ефірі «112 каналу», коли порадив 66-річній пенсіонерці Любові Колючій із села Аджамка Кіровоградської області продати собаку, щоб заплатити за газ. Бабуся зі свого боку порекомендувала Брагару продати свій мозок і завжди думати, перед тим, як щось говорити.


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