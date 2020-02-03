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Ердоган у Києві: трансляція брифінгу з Зеленським. Фото: Reuters

Ердоган у Києві: трансляція брифінгу з Зеленським

3 лют 2020, 13:55
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони підписали турецько-українські двосторонні документи, а тепер дають брифінг за результатами зустрічі.

Президент Туреччини прилетів до Києва вранці 3 лютого. Церемонія зустрічі глави Турецької Республіки відбулася об 11.00, після чого президенти почали зустріч у форматі віч-на-віч. Також в Києві відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

За результатами засідання Стратегічної ради сторони підписали ряд двосторонніх договорів. Зокрема повідомлялося, що президент Туреччини має намір висловити підтримку корінному народу Криму кримським татарам. Також Реджеп Таїп Ердоган мав намір говорити про невизнання Туреччиною анексії Кримського півострова. Окрім того, сторони мали намір підписати угоду про військову допомогу і про збільшення торгівлі між двома країнами.

Після брифінгу, який проводиться в Маріїнському палаці, Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі. Форум розпочнеться о 14.00, проте участь глав країн запланована на 16.00.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не визнала і не визнає незаконну анексію Криму.


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