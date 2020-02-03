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Наслідки авіакатастрофи в Ірані, фото: IRNA

Авіакатастрофа в Тегерані: Іран відреагував на публікацію українськими ЗМІ записів переговорів диспетчерів

3 лют 2020, 13:50
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Нещодавня публікація українськими ЗМІ витоку записів переговорів іранських авіадиспетчерів, які стосувалися падіння «Боїнга-7373» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані, негативно вплине на співпрацю з українською стороноюз приводу розслідування цієї катастрофи.

Про це очільник відділу розслідувань Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив в коментарі агентству Mehr.

Він зазначив, що відповідний файл був серед матеріалів, котрі передали групі експертів, які здійснюють розслідування авіакатастрофи.

За його словами, оприлюднення цих записів в українських ЗМІ було зроблене з порушенням міжнародних норм і Тегеран відмовляється надалі передавати матеріали Києву.

В оприлюдненому аудіозаписі один із пілотів компанії Persian Airlines, літак котрої вранці 8 січня перебував неподалік від місця катастрофи українського «Боїнга», повідомляє диспетчерам, що став свідком запуску ракет і наступного за цим вибуху. Однак диспетчер відповідає пілотові, що йому нічого про це не відомо, а потім намагається двічі зв’язатися з українським літаком, проте безрезультатно.

Цей запис може свідчити про те, що Тегеранові, який кілька днів після катастрофи заперечував свою причетність до інциденту, заздалегідь були відомі причини падіння українського «Боїнга».

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Корпус вартових Ісламської революції Ірану кілька днів приховував від президента країни інформацію про справжні причини цієї авіакатастрофи.


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