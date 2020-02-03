Авиакатастрофа в Тегеране: Иран отреагировал на публикацию украинскими СМИ записей переговоров диспетчеров

Последствия авиакатастрофы в Иране, фото: IRNA

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Недавняя публикация украинскими СМИ утечки записей переговоров иранских авиадиспетчеров, которые касались падения «Боинга-7373» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране, негативно повлияет на сотрудничество с украинской стороной по поводу расследования этой катастрофы.

Об этом глава отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил в комментарии агентству Mehr.

Он отметил, что соответствующий файл был среди материалов, которые передали группе экспертов, осуществляющих расследование авиакатастрофы.

По его словам, обнародование этих записей в украинских СМИ было сделано с нарушением международных норм и Тегеран отказывается в дальнейшем передавать материалы Киеву.

В обнародованном аудиозаписи один из пилотов компании Persian Airlines, самолет которой утром 8 января находился неподалеку от места катастрофы украинского «Боинга», сообщает диспетчерам, что стал свидетелем запуска ракет и последовавшего за этим взрыва. Однако диспетчер отвечает пилоту, что ему ничего об этом не известно, а затем пытается дважды связаться с украинским самолетом, но безрезультатно.

Эта запись может свидетельствовать о том, что Тегерану, который несколько дней после катастрофы отрицал свою причастность к инциденту, заранее были известны причины падения украинского «Боинга».

Напомним, по информации СМИ, Корпус стражей Исламской революции Ирана несколько дней скрывал от президента страны информацию об истинных причинах этой авиакатастрофы.