Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Последствия авиакатастрофы в Иране, фото: IRNA

Авиакатастрофа в Тегеране: Иран отреагировал на публикацию украинскими СМИ записей переговоров диспетчеров

3 фев 2020, 13:50
999

Недавняя публикация украинскими СМИ утечки записей переговоров иранских авиадиспетчеров, которые касались падения «Боинга-7373» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране, негативно повлияет на сотрудничество с украинской стороной по поводу расследования этой катастрофы.

Об этом глава отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил в комментарии агентству Mehr.

Он отметил, что соответствующий файл был среди материалов, которые передали группе экспертов, осуществляющих расследование авиакатастрофы.

По его словам, обнародование этих записей в украинских СМИ было сделано с нарушением международных норм и Тегеран отказывается в дальнейшем передавать материалы Киеву.

В обнародованном аудиозаписи один из пилотов компании Persian Airlines, самолет которой утром 8 января находился неподалеку от места катастрофы украинского «Боинга», сообщает диспетчерам, что стал свидетелем запуска ракет и последовавшего за этим взрыва. Однако диспетчер отвечает пилоту, что ему ничего об этом не известно, а затем пытается дважды связаться с украинским самолетом, но безрезультатно.

Эта запись может свидетельствовать о том, что Тегерану, который несколько дней после катастрофы отрицал свою причастность к инциденту, заранее были известны причины падения украинского «Боинга».

Напомним, по информации СМИ, Корпус стражей Исламской революции Ирана несколько дней скрывал от президента страны информацию об истинных причинах этой авиакатастрофы.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Слуга народа» обсудит наказание для нардепа Брагаря из-за скандального заявления о собаке и коммуналке — Корниенко (ВИДЕО)

Парламентская фракция «Слуга народа» планирует обсудить скандал с участием народного депутата Евгения Брагаря. Политик стал известен на всю страну после того, как в эфире ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ

Новости Украины
14:20

Эрдоган в Киеве: трансляция брифинга с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 3 февраля, прибыл в Киев с официальным визитом. Президент Украины Владимир Зеленский совместно со своим турецким коллегой проводят брифинг по результатам встречи

Новости Украины
13:55

Согласительный совет Верховной Рады обсуждает, как депутаты будут работать на этой неделе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня представители депутатских фракций и групп Верховной Рады собрались на заседание согласительного совета, который решит, как главный законодательный орган страны будет работать на этой неделе

Новости Украины
11:02
1432