Синоптики рассказали о новых температурных рекордах в Киеве. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n133084-yanvar-pohoj-na-osen-fevral-na-vesnu-sinoptiki-rasskazali-o-novyh-temperaturnyh-rekordah.html

Ракурс

Синоптики подытожили результаты метеорологических наблюдений в Киеве в январе 2020 года, а также успели зафиксировать новый рекорд за первые два дня февраля.

По словам синоптиков, второй месяц текущей зимы был больше похож на осень, нежели на зиму. Согласно данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура составляла в столице +0,8°. Это на 6,4° выше климатической нормы.

Январь 2020 года стал одним из теплых за всю историю наблюдения. Более теплая погода была зафиксирована только в 2007 году. При этом самым теплым днем стало 11 января — тогда столбики термометров поднялись до +7,1°. Самым холодным днем в Киеве в январе 2020 года стало 7 января — температура опустилась до -5,3°. В обсерватории отмечают, что метеорологическая зима так и не пришла в Киев.

Также в Киеве было мало осадков в январе. За месяц выпал 21 мм — это только 44% климатической нормы.

Кроме того, учитывая окончание очередного климатического периода, в обсерватории рассчитали новые климатические нормы для января. Новая климатическая норма температуры воздуха в Киеве для января составляет -3,2° — это выше предыдущего значения на 2,4°. Новая норма осадков составляет 37 мм — это меньше предыдущего значения на 11 мм.

Теплым в Киеве стал не только январь. За первые три дня февраля синоптики успели зафиксировать новые рекорд. 2 февраля столбики термометров в столице поднялись до +10,7° — это на 1,4° выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2002 году. Также был побит рекорд среднесуточной температуры, который составил +7,9°. Это на 1,6° больше предыдущего значения. Такая температура соответствует апрельской.

Тем временем в Одессе сообщают, что из-за аномально теплой погоды в городе расцвели маргаритки, проснулись ежики. Также пчеловоды сообщают, что пчелы начали покидать ульи, чтобы совершить первый облет.

Как писал «Ракурс», теплая погода стала причиной того, что во многих регионах Украины преждевременно проснулась природа. Облегченный вариант зимы наблюдается во всех областях и украинцы в конце января начали замечать аномально раннее цветение не только первоцветов, но и роз.