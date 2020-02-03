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Слуга народа определилась с кандидатом на довыборах в 179 округе. Фото: Житомирская ОГА

Довыборы в Раду в 179 округе: «Слуга народа» назвала имя своего кандидата (ФОТО)

3 фев 2020, 13:29
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«Слуга народа», пропрезидентская партия, определилась с кандидатом на довыборах в Верховную Раду в 179-м округе Харьковской области.

Кандидатом в парламент стала Виктория Алексейчук. Ее кандидатуру утвердила большинство делегатов второго этапа 4 съезда партии «Слуга народа», который состоялся в понедельник, 3 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в Facebook.

В политсиле подчеркнули, что Алексейчук закончила аспирантуру Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. Она — кандидат юридических наук, доцент, член международной организации «Конгресс криминалистов».

В то же время в социальных сетях пользователи подвергают сомнению ту информацию, что якобы сегодня состоялся съезд политсилы «Слуга народа». Пишут, что ничего не слышали об этом событии.

Виктория Алексейчук стала кандидатом в нардепы. Фото: «Слуга народа»

Напомним, 15 марта 2020 года в избирательном округе № 179, который расположен в городе Лозовая Харьковской области, пройдут довыборы. Центральной избирательной комиссии эти довыборы обойдутся в 10 млн 332 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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