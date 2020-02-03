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Слуга народу визначилася з кандидатом на довиборах в 179 окрузі. Фото: Житомирська ОДА

Довибори до ВРУ в 179 окрузі: «Слуга народу» назвала ім’я свого кандидата (ФОТО)

3 лют 2020, 13:29
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«Слуга народу», пропрезидентська партія, визначилася з кандидатом на довиборах до Верховної Ради в 179-му окрузі Харківської області.

Кандидатом у парламент стала Вікторія Алєксєйчук. Її кандидатуру затвердила більшість делегатів другого етапу 4 з’їзду партії «Слуга народу», який відбувся у понеділок, 3 лютого. Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії в Facebook.

У політсилі наголосили, що Алєксєйчук закінчила аспірантуру Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Вона — кандидат юридичних наук, доцент, член міжнародної організації «Конгрес криміналістів».

Водночас у соціальних мережах користувачі піддають сумніву ту інформацію, що нібито сьогодні відбувся з’їзд політсили «Слуга народу». Пишуть, що нічого не чули про цю подію.

Вікторія Алєксєйчук стала кандидатом у нардепи. Фото: «Слуга народу»

Нагадаємо, 15 березня 2020 року у виборчому окрузі № 179, який розташований у місті Лозова Харківської області, пройдуть довибори. Центральній виборчій комісії ці довибори обійдуться в 10 млн 332 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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