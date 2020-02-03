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Ракурс
Синоптики розповіли про нові температурні рекорди в Києві. Фото: Pexels

Січень схожий на осінь, лютий — на весну: синоптики розповіли про нові температурні рекорди в Києві (ФОТО)

3 лют 2020, 13:35
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Синоптики підсумували результати метеорологічних спостережень у Києві в січні 2020 року, а також встигли зафіксувати новий рекорд за перші два дні лютого.

За словами синоптиків, другий місяць поточної зими був більше схожий на осінь, ніж на зиму. Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура становила в столиці +0,8°. Це на 6,4° вище кліматичної норми.

Січень 2020 року став одним з найтепліших за всю історію спостереження. Більш теплою погода була тільки у 2007 році. Зокрема найтеплішим днем ​​стало 11 січня — тоді стовпчики термометрів піднялися до +7,1°. Найхолоднішим днем ​​у Києві в січні 2020 року стало 7 січня — температура опустилася до -5,3°. В обсерваторії зазначають, що метеорологічна зима досі не прийшла до Києва.

Також в Києві було мало опадів у січні. За місяць випав 21 мм — це тільки 44% кліматичної норми.

Окрім того, з огляду на закінчення чергового кліматичного періоду, в обсерваторії розрахували нові кліматичні норми для січня. Нова кліматична норма температури повітря в Києві для січня становить -3,2° — це вище за попереднє значення на 2,4°. Нова норма опадів становить 37 мм — це менше за попереднє значення на 11 мм.

Теплим у Києві став не тільки січень. За перші три дні лютого синоптики встигли зафіксувати новий рекорд. 2 лютого стовпчики термометрів в столиці піднялися до +10,7° — це на 1,4° вище за попередній встановлений рекорд, який зафіксували в 2002 році. Також був побитий рекорд середньодобової температури, який склав +7,9°. Це на 1,6° вище за попереднє значення. Така температура відповідає квітневій.

Тим часом в Одесі повідомляють, що через аномально теплу погоду у місті розцвіли маргаритки, прокинулися їжачки. Також бджолярі повідомляють, що бджоли почали залишати вулики, щоб зробити перший обліт.

В Одесі розквітли маргаритки. Фото: Думская

В Одесі прокинулися їжаки. Фото: Думская

Як писав «Ракурс», тепла погода стала причиною того, що у багатьох регіонах України передчасно прокинулася природа. Полегшений варіант зими спостерігається у всіх областях й українців наприкінці січня почали помічати аномально раннє цвітіння не тільки первоцвітів, а й троянд.


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