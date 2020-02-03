Эрдоган в Киеве: трансляция брифинга с Зеленским. Фото: Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны подписали турецко-украинские двусторонние документы, а теперь дают брифинг по результатам встречи.

Президент Турции прибыл в Киев утром 3 февраля. Церемония встречи главы Турецкой Республики состоялась в 11.00, после чего президенты начали встречу в формате с глазу на глаз. Также в Киеве состоялось восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

По результатам заседания Стратегического совета стороны подписали ряд двусторонних договоров. В частности сообщалось, что президент Турции намерен выразить поддержку коренному народу Крыма крымским татарам. Также Реджеп Тайип Эрдоган намеревался говорить о непризнании Турцией аннексии Крымского полуострова. Кроме того, стороны намеревались подписать соглашение о военной помощи и об увеличении торговли между двумя странами.

После брифинга, который проводится в Мариинском дворце, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме. Форум начнется в 14.00, однако участие глав стран запланировано на 16.00.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не признала и не признает незаконной аннексии Крыма.