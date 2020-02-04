США готують нові санкції проти «Північного потоку-2» — ЗМІ, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n133170-ssha-gotuut-novi-sankciyi-proty-pivnichnogo-potoku-2-zmi.html

Ракурс

Санкції проти газопроводу «Північний потік-2» готують знову запровадити у США.

Нові обмеження запустять в дію, якщо Росія спробує добудувати магістраль. Про це повідомляє видання Handelsblatt.

Палата представників та Сенат вже розглядають таку можливість. У дипломатичних колах журналістам підтвердили цю інформацію.

Нові санкції можуть вдарити по компаніям-підрядникам проекту, а також інвесторам. Новий закон про санкції проти російського трубопроводу США готові оголосити у стислі терміни — у лютому чи березні.

Добудувати газопровід Росія могла б за допомогою судна, яке знаходиться на Далекому Сході. Для відновлення будівництва йому потрібно дійти до Балтійського моря. На це знадобиться два місяці. У Німеччині очікують на завершення будівництва у другій половині 2020 року.

Раніше Сенат США включив санкції проти «Північного потоку — 2» в оборонний бюджет. Американські законодавці прийняли комплекс заходів проти запуску російської газотранспортної системи.