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США готують нові санкції проти «Північного потоку-2» — ЗМІ, фото: Вікіпедія

США готують нові санкції проти «Північного потоку-2» — ЗМІ

4 лют 2020, 18:45
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Санкції проти газопроводу «Північний потік-2» готують знову запровадити у США.

Нові обмеження запустять в дію, якщо Росія спробує добудувати магістраль. Про це повідомляє видання Handelsblatt.

Палата представників та Сенат вже розглядають таку можливість. У дипломатичних колах журналістам підтвердили цю інформацію.

Нові санкції можуть вдарити по компаніям-підрядникам проекту, а також інвесторам. Новий закон про санкції проти російського трубопроводу США готові оголосити у стислі терміни — у лютому чи березні.

Добудувати газопровід Росія могла б за допомогою судна, яке знаходиться на Далекому Сході. Для відновлення будівництва йому потрібно дійти до Балтійського моря. На це знадобиться два місяці. У Німеччині очікують на завершення будівництва у другій половині 2020 року.

Раніше Сенат США включив санкції проти «Північного потоку — 2» в оборонний бюджет. Американські законодавці прийняли комплекс заходів проти запуску російської газотранспортної системи.

Джерело: Ракурс


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