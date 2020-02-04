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США готують нові санкції проти «Північного потоку-2» — ЗМІ, фото: Вікіпедія
США готують нові санкції проти «Північного потоку-2» — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n133170-ssha-gotuut-novi-sankciyi-proty-pivnichnogo-potoku-2-zmi.htmlРакурс
Санкції проти газопроводу «Північний потік-2» готують знову запровадити у США.
Нові обмеження запустять в дію, якщо Росія спробує добудувати магістраль. Про це повідомляє видання Handelsblatt.
Палата представників та Сенат вже розглядають таку можливість. У дипломатичних колах журналістам підтвердили цю інформацію.
Нові санкції можуть вдарити по компаніям-підрядникам проекту, а також інвесторам. Новий закон про санкції проти російського трубопроводу США готові оголосити у стислі терміни — у лютому чи березні.
Добудувати газопровід Росія могла б за допомогою судна, яке знаходиться на Далекому Сході. Для відновлення будівництва йому потрібно дійти до Балтійського моря. На це знадобиться два місяці. У Німеччині очікують на завершення будівництва у другій половині 2020 року.
Раніше Сенат США включив санкції проти «Північного потоку — 2» в оборонний бюджет. Американські законодавці прийняли комплекс заходів проти запуску російської газотранспортної системи.
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