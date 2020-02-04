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Ракурс
США готовят новые санкции против «Северного потока-2» - СМИ, фото: Википедия

США готовят новые санкции против «Северного потока-2» — СМИ

4 фев 2020, 18:45
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Санкции против газопровода «Северный поток-2» готовят снова ввести в США.

Новые ограничения запустят в действие, если Россия попытается достроить магистраль. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Палата представителей и Сенат уже рассматривают такую возможность. В дипломатических кругах журналистам подтвердили эту информацию.

Новые санкции могут ударить по компаниям-подрядчикам проекта, а также инвесторам. Новый закон о санкциях против российского трубопровода США готовы объявить в сжатые сроки — в феврале или марте.

Достроить газопровод Россия могла бы с помощью судна, находящегося на Дальнем Востоке. Для возобновления строительства ему нужно дойти до Балтийского моря. На это понадобится два месяца. В Германии ожидают завершения строительства во второй половине 2020 года.

Ранее Сенат США включил санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет. Американские законодатели приняли ряд мер против запуска российской газотранспортной системы.

Источник: Ракурс


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