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Facebook. Фото: Messenger

Масштабный сбой произошел в работе соцсети Facebook по всему миру (КАРТА)

4 фев 2020, 18:37
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Социальная сеть Facebook перестала работать во многих странах мира из-за масштабного сбоя. На работу соцсети жалуются пользователи из восточных штатов США, Великобритании, Египта, Филиппин, Нидерландов и других стран мира.

Также ощутили на себе сбой и некоторые пользователи с Украины, о чем свидетельствуют данные портала Downdetector.

Карта сбоя работы Facebook. Фото: Downdetector

Больше всего перебои в работе Facebook были заметны в Киевской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины.

Карта сбоя работы Facebook. Фото: Downdetector

Около 81% всех проблем связаны с некорректным отражением ленты новостей. Около 17% пользователей вообще не могут войти в сеть или загрузить сайт.

Перед этим сбой в работе Facebook произошел 28 января и его ощутили пользователи из Северной и Центральной Америки, а также из некоторых европейских стран.


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