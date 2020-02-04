У украинцев может появиться возможность обжаловать продление срока ареста в суде

https://racurs.ua/n133168-zakonoproekt-ob-objalovanii-v-sude-prodleniya-sroka-aresta-prinyat-za-osnovu.html

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Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект № 2315, который предусматривает внесение в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) изменений относительно возможности обжаловать решение суда о продлении срока содержания под стражей.

За соответствующее решение проголосовал 361 народный избранник, против — 0. Об этом сообщается на сайте Рады.

Отмечается, что появление этого законопроекта обусловлена ​​решением Конституционного суда от 13 июня 2019 года, согласно которому было признано неконституционным положение ч. 2 ст. 392 УПК, которое делает невозможным отдельное апелляционное обжалование решения суда о продлении срока содержания под стражей, вынесенного во время судебного разбирательства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу.

Напомним, Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении изменения в Конституцию, которые предусматривают уменьшение количества народных избранников до 300.