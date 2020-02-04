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Ракурс
В українців може з’явитися можливість оскаржувати продовження строку арешту в суді

Законопроект щодо оскарження у суді продовження строку арешту ухвалено за основу

4 лют 2020, 18:30
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Верховна Рада в першому читанні ухвалила за основу законопроект № 2315, котрий передбачає внесення до Кримінального процесуального кодексу (КПК) змін щодо можливості оскаржувати ухвали суду про продовження строку тримання під вартою.

За відповідне рішення проголосував 361 народний обранець, проти — 0. Про це повідомляється на сайті Ради.

Зазначається, що поява цього законопроекту обумовлена рішенням Конституційного суду від 13 червня 2019 року, згідно з яким було визнано неконституційним положення ч. 2 ст. 392 КПК, яке унеможливлює окреме апеляційне оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні зміни до Конституції, які передбачають зменшення кількості народних обранців до 300.

Джерело: Ракурс


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