Коронавирус в Китае: добровольцы в Ухане спасли сотни котов и собак от голодной смерти, фото — Daily Mail

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В Ухане, который охвачен вспышкой коронавируса 2019 nCoV, добровольцы занялись спасением домашних животных, оставшихся без хозяев.

С 23 января Ухань власти закрыли на карантин. Из-за этого несколько миллионов жителей города, которые поехали праздновать новый год, вторую неделю не могут вернуться домой, сообщает Daily Mail.

Не все из жителей Уханя рассчитывали, что будут отсутствовать так долго, потому оставили домашних животных дома. Добровольцам приходится с риском для жизни проникать в квартиры, в которых оставлены кошки и собаки.

Под замком остаются примерно пять тысяч домашних животных, которые в ближайшие дни могут погибнуть от голода, — рассказал активист Лао Мао.

Он и его команда волонтеров с 25 января спасли сотни воспитанников. Все эти дни его телефон не смолкает — владельцы домашних животных просят о помощи.

Лао Мао рассказал о семейной паре, которая уехала из Уханя незадолго до объявления карантина. Они собирались вернуться через три дня, поэтому оставили своих кошек в городе. Когда власти закрыли город из-за вспышки коронавируса, их животные остались без еды. Паре удалось найти в соцсетях Лао Мао и уговорить его помочь животным.

Чтобы попасть в квартиру, активисту пришлось залезть на балкон третьего этажа по ржавой трубе. Голодные, но еще живые кошки нашлись в укромном месте возле дивана. По словам Лао Мао, когда хозяева увидели своих воспитанников по видеосвязи, они расплакались от радости.

Ранее СМИ сообщали, что в городе Уху дезинфекторы убили домашнюю кошку, пока ее хозяин был в карантине. Они сослались на закон, требующий истреблять зараженных животных, и добавили, что соседи неоднократно требовали разобраться с кошкой мужчины, которого они считали зараженным коронавирусом.